Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / свежие овощи и фрукты

    свежие овощи и фрукты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.01.2019 07:0009.01.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81049Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    81049

    Наименование закупки

    свежие овощи и фрукты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.12.2018 14:36

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"

    Юридический адрес

    607227, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Жуковского, 2

    Почтовый адрес

    607227, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Жуковского, 2

    Контактный телефон

    +7 83147 7-02-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    aprc2@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Свежие овощи и фрукты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.01.2019 07:00 GMT +309.01.2019 07:0009.01.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81049Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Свежие овощи и фрукты

    Начальная цена

    18 851,93

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Арзамас Нижегородская область, г. Арзамас ул. Жуковского д. 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    поставка товара партиями по предварительной заявке Заказчика с даты заключения договора по 31.01.2019 года. Оплата за каждую партию товара в течении 10 рабочих дней с даты поставки товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"

    Адрес местонахождения

    607227, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Жуковского, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Помидоры ГОСТ Р 55906-2013"

    Кол-во: 30.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
    Ценовой запрос № 83627
    Продукты питания
    Продукты питания
    83627
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    76 011
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить