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Наименование закупки
Хлебобулочные изделия
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.12.2018 14:01
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607227, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Жуковского, 2
Почтовый адрес
607227, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Жуковского, 2
Контактный телефон
+7 83147 7-02-37
Факс
Адрес электронной почты
aprc2@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Хлебобулочные изделия
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.01.2019 07:00 GMT +309.01.2019 07:0009.01.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81046Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Хлебобулочные изделия
Начальная цена
18 330,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская область, г.Арзамас ул. Жуковского д. 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
поставка товара партиями по предварительной заявке Заказчика с даты заключения договора по 31.01.2019 года. Оплата за каждую партию товара в течении 10 рабочих дней с даты поставки товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"
Все закупки и тендеры ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"
Адрес местонахождения
607227, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Жуковского, 2
Кол-во: 10.000