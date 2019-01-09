Оперативное управление и техническое обслуживание трансформаторной подстанции.

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата работ осуществляется на основании надлежаще оформленного исполнителем и подписанного Заказчикам квартального акта выполненных работ и счета Исполнителя, в срок до 15 числа месяца, следующего за расчетным кварталом за полный квартал. Срок выполнения работ: С даты заключения и действует до 31 декабря 2019 года.