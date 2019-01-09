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Наименование закупки
Экстренное прибытие наряда полиции про получении на пульт централизованной охраны сигнала "Тревога". На 2019 год.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.12.2018 15:17
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Контактный телефон
+7 831 433-86-05
Факс
Адрес электронной почты
nntc@mts-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кормщикова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Экстренное прибытие наряда полиции про получении на пульт централизованной охраны сигнала "Тревога". На 2019 год.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.01.2019 08:00 GMT +309.01.2019 08:0009.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80993Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экстренное прибытие наряда полиции про получении на пульт централизованной охраны сигнала "Тревога". На 2019 год.
Начальная цена
18 240,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603153, г.Нижний Новгород, ул.Героя Шапошникова, д.10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Абонентская плата "Охране" и стоимость технического обслуживания "Исполнителю" производится "Клиентом" ежемесячно, до 5 числа месяца следующего за расчетным, на основании документов, необходимых для оплаты оказанных услуг. Договор заключается с даты заключения договора и до 31.12.2019.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ "НРТК"
Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
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