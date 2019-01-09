Экстренное прибытие наряда полиции про получении на пульт централизованной охраны сигнала "Тревога". На 2019 год.

Услуги по контролю за каналом передачи тревожного извещения из зданий, сооружений, помещений ЗАКАЗЧИКА и экстренному выезду наряда полиции по сигналу “Тревога”, поступившему из объекта ЗАКАЗЧИКА на пульт централизованной охраны, для принятия мер к задержанию лиц, создающих угрозу личной безопасности работников ЗАКАЗЧИКА и (или) угрозу хищения, повреждения, уничтожения имущества ЗАКАЗЧИКА