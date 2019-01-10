Поставка паронитов для ООО "Газпром добыча Краснодар"

Условия договора

Адрес поставки

Краснодарский край,Республика Коми, Оплата за отгруженный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 ( 30 в случае Поставщика, являющегося СМСП) календарных дней с момента подписания первичных документов (товарной накладной или универсального передаточного документа).Стоимость доставки включена в общую стоимость.Рассчитать логистику >