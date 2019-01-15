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Наименование закупки
Поставка стальных горизонтальных резервуаров для Рыбального НМ и Мыльджинского НГКМ для нужд ОАО "Томскгазпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.12.2018 05:04
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-28-68
Факс
+7 3822 61-22-20
Адрес электронной почты
okunkovuv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Окуньков Юрий Викторович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка стальных горизонтальных резервуаров для Рыбального НМ и Мыльджинского НГКМ для нужд ОАО "Томскгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
15.01.2019 20:00 GMT +315.01.2019 20:0015.01.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80978Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стальных горизонтальных резервуаров для Рыбального НМ и Мыльджинского НГКМ для нужд ОАО "Томскгазпром"
Начальная цена
324 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Новосибирская область, 632735, г. Купино, Переездный переулок, д. 1 Ж.д. код9332 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка осуществляется самовывозом Покупателя. Пункт передачи товара Покупателю - ООО «Вагонная ремонтная компания «Купино»», 632735, г. Купино, Переездный переулок, 1.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Кол-во: 4.000