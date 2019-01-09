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Наименование закупки
Поставка спецобуви для нужд филиала "Екатеринбургский"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.12.2018 15:03
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1
Почтовый адрес
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, 6
Контактный телефон
+7 495 428-48-00 доб. 65844
Факс
+7 495 428-48-01
Адрес электронной почты
TenderCEG@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шугурова Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка спецобуви для нужд филиала "Екатеринбургский"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.01.2019 09:00 GMT +309.01.2019 09:0009.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80960Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецобуви для нужд филиала "Екатеринбургский"
Начальная цена
465 920,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Свердловская область, РФ, 620049, г. Екатеринбург, ул. Раздольная, д.2а (база УМТСиК ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата Товара производится путем перечисления ПОКУПАТЕЛЕМ денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА, указанного в реквизитах настоящего договора по каждой партии поставленного Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выставления ПОСТАВЩИКОМ счета-фактуры, товарной накладной по форме ТОРГ-12 и счета на оплату на поставленный Товар.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО Газпром центрэнергогаз
Все закупки и тендеры АО Газпром центрэнергогаз
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, 6
Кол-во: 104.000