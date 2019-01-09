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    Главная / Торги / Поставка спецобуви для нужд филиала "Екатеринбургский"

    Поставка спецобуви для нужд филиала "Екатеринбургский"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.01.2019 09:0009.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80960Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80960

    Наименование закупки

    Поставка спецобуви для нужд филиала "Екатеринбургский"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.12.2018 15:03

    Документация процедуры

    Шаблон_договора_на_ЭТП_ГПБ_от_26.12.doc

    Заявка1.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Газпром центрэнергогаз
    Все закупки и тендеры АО Газпром центрэнергогаз

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1

    Почтовый адрес

    117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, 6

    Контактный телефон

    +7 495 428-48-00 доб. 65844

    Факс

    +7 495 428-48-01

    Адрес электронной почты

    TenderCEG@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шугурова Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка спецобуви для нужд филиала "Екатеринбургский"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.01.2019 09:00 GMT +309.01.2019 09:0009.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80960Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецобуви для нужд филиала "Екатеринбургский"

    Начальная цена

    465 920,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, РФ, 620049, г. Екатеринбург, ул. Раздольная, д.2а (база УМТСиК ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара производится путем перечисления ПОКУПАТЕЛЕМ денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА, указанного в реквизитах настоящего договора по каждой партии поставленного Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выставления ПОСТАВЩИКОМ счета-фактуры, товарной накладной по форме ТОРГ-12 и счета на оплату на поставленный Товар.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО Газпром центрэнергогаз
    Все закупки и тендеры АО Газпром центрэнергогаз

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1

    117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сапоги кожаные Ресурс 02Г-72ТН мужские мех натуральный с регулировкой голенища, с укрепленным подноском МБС"

    Кол-во: 104.000

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