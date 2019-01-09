Поставка спецобуви для нужд филиала "Екатеринбургский"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата Товара производится путем перечисления ПОКУПАТЕЛЕМ денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА, указанного в реквизитах настоящего договора по каждой партии поставленного Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выставления ПОСТАВЩИКОМ счета-фактуры, товарной накладной по форме ТОРГ-12 и счета на оплату на поставленный Товар.