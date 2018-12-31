Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны. На 2019 год.

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Абонентская плата за предоставленные услуги взимается один раз в месяц. Оплата производится в течении 5 дней на оснований счетов и акта об оказании услуг. Срок действия договора с даты заключения и до 31.12.2019.