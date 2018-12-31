Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны. На 2019 год.

    Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны. На 2019 год.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2018 08:0031.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80959Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80959

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны. На 2019 год.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.12.2018 14:44

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Контактный телефон

    +7 831 433-86-05

    Факс

    Адрес электронной почты

    nntc@mts-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кормщикова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны. На 2019 год.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.12.2018 08:00 GMT +331.12.2018 08:0031.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80959Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны. На 2019 год.

    Начальная цена

    41 214,24

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603950, г.Нижний Новгород, ул.Студенческая,д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Абонентская плата за предоставленные услуги взимается один раз в месяц. Оплата производится в течении 5 дней на оснований счетов и акта об оказании услуг. Срок действия договора с даты заключения и до 31.12.2019.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "НРТК"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки Техническое обслуживание и ремонт слаботочных систем (видеонаблюдения и технических средств охраны)"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГКУЗ НО "ЗАВОЛЖСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА"
    Ценовой запрос № 80705
    Техническое обслуживание видеонаблюдения
    Техническое обслуживание видеонаблюдения
    80705
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    302 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить