Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Транспортные услуги для нужд ИТЦ "Оргтехдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Транспортные услуги для нужд ИТЦ "Оргтехдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2018 08:3031.12.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80951Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80951

    Наименование закупки

    Транспортные услуги для нужд ИТЦ "Оргтехдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.12.2018 11:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-90-50

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    транспортные услуги, транспорт

    Список лотов

    Лот

    Транспортные услуги для нужд ИТЦ "Оргтехдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.12.2018 08:30 GMT +331.12.2018 08:3031.12.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80951Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортные услуги для нужд ИТЦ "Оргтехдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Начальная цена

    601,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Линия 7, стр. 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата услуг производится не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента предоставления Акта выполненных работ (услуг) и на основании выставленного счета на оплату.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортные услуги автомобильного грузового неспециализированного транспорта : транспортно-экспедиционные услуги по маршруту г. Тюмень – г. Новый Уренгой."

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Ценовой запрос № 266040
    Аренда автотранспорта для нужд Филиала Надымского УООП
    Аренда автотранспорта для нужд Филиала Надымского УООП
    266040
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 04:00(GMT+03:00)
    685 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 78904
    транспортные услуги автомобильным и железнодорожным транспортом по перевозке грузов
    транспортные услуги автомобильным и железнодорожным транспортом по перевозке грузов
    78904
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    42 373
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 80859
    Перевозка грузов автомобильным и железнодорожным транспортом для нужд ИТЦ "Оргтехдиагностика"
    Перевозка грузов автомобильным и железнодорожным транспортом для нужд ИТЦ "Оргтехдиагностика"
    80859
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.12.2018 08:30(GMT+03:00)
    3 342 372 720
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить