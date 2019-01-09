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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка запасных частей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.12.2018 11:56
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Почтовый адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Контактный телефон
+7 499 580-10-51
Факс
+7 499 580-10-22
Адрес электронной почты
D.G.Kozlov@inform.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Дмитрий Геннадиевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.01.2019 12:00 GMT +309.01.2019 12:0009.01.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80948Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей
Начальная цена
433 144,61
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ленинградская область, "Место поставки: - ООО "Газпром информ"/Ленинградская область, Ломоносовский район, производственная зона «Горелово», квартал 5, Волхонское ш., 2а" - Московская область, Ленинский район, д. Ащерино, Промбаза ОАО ""Стройтрансгаз". Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Отсрочка платежа 30 дней. Доставка на склады за счет постащика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром информ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"
Адрес местонахождения
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Кол-во: 4.000