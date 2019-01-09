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    Главная / Торги / Поставка штемпельной продукции для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Поставка штемпельной продукции для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.01.2019 08:0009.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80936Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80936

    Наименование закупки

    Поставка штемпельной продукции для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.12.2018 13:48

    Документация процедуры

    Приложение,_ТЗ.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Юридический адрес

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    Почтовый адрес

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Контактный телефон

    +7 495 817-13-30

    Факс

    +7 4242 49-72-74

    Адрес электронной почты

    e_kazakova@shelf-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Глухов Андрей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область, Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка штемпельной продукции для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.01.2019 08:00 GMT +309.01.2019 08:0009.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80936Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка штемпельной продукции для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Начальная цена

    288 781,73

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область,Москва, 693020, РФ, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская 40; 142770, РФ, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101(подробная информация изложена в Техническом задании (см. приложение)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата - в течении 20 банковских дней с момента получения счета на оплату; Доставка - в течении 7(семи) рабочих дней Стоимость доставки должна быть включена в стоимость МТР; Примечание: более подробная информация изложена в Техническом задании (см. приложение)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Адрес местонахождения

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штамп Colop Printer 54 пластик 40х50ММ"

    Кол-во: 5.000

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