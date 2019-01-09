Поставка штемпельной продукции для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

Условия договора

Сахалинская область,Москва, 693020, РФ, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская 40; 142770, РФ, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101(подробная информация изложена в Техническом задании (см. приложение) Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

Оплата - в течении 20 банковских дней с момента получения счета на оплату; Доставка - в течении 7(семи) рабочих дней Стоимость доставки должна быть включена в стоимость МТР; Примечание: более подробная информация изложена в Техническом задании (см. приложение)