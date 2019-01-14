Поставка бумаги для копировально-множительной техники

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Условия оплаты: Покупатель уплачивает Поставщику предоплату на основании предъявленного им счета в размере 30% (тридцать процентов) от цены продукции, что составляет _____ (_____) рублей ___ копеек, в том числе НДС __% _____ (______) рублей ___ копеек перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания Сторонами договора. Окончательный расчет за поставляемую продукцию в размере 70% (семьдесят процентов) производится в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты приемки продукции Покупателем при условии предоставления Поставщиком счета-фактуры. Сроки поставки: в течение 20 календарных дней с момента внесения авансового платежа Покупателем на р/с Поставщика. Цена доставки включена стоимость продукции.