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    Главная / Торги / Поставка источника бесперебойного питания и батарейного блока для объекта "КС "Новосиндорская" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"

    Поставка источника бесперебойного питания и батарейного блока для объекта "КС "Новосиндорская" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2018 09:0028.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80899Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80899

    Наименование закупки

    Поставка источника бесперебойного питания и батарейного блока для объекта "КС "Новосиндорская" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.12.2018 17:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    +7 495 631-57-82

    Факс

    Адрес электронной почты

    iatrofimov@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Трофимов Иван Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка источника бесперебойного питания и батарейного блока для объекта "КС "Новосиндорская" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2018 09:00 GMT +328.12.2018 09:0028.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80899Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка источника бесперебойного питания и батарейного блока для объекта "КС "Новосиндорская" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"

    Начальная цена

    158 923,73

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, 169304, РФ, Республика Коми, г. Ухта, ул. Станционная, дом 8 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ДОСТАВКА. - Поставщик обязан за свой счет обеспечить доставку Продукции до грузополучателя. - Продукция доставляется железнодорожным транспортом, водным, автомобильным транспортом, либо иным видом транспорта по согласованию Сторон. По поручению Поставщика отгрузка Продукции может осуществляться третьими лицами, являющимися грузоотправителями, при этом ответственность за действия таких третьих лиц несет Поставщик. Поставщик обязан за свой счет обеспечить погрузку Продукции в транспортное средство для доставки грузополучателю. Отгрузка Продукции должна производиться из пунктов отгрузки, расположенных на территории Российской Федерации. В случае неприбытия Продукции в пункт назначения в течение 20 (двадцати) дней с момента уведомления об отгрузке, Поставщик за свой счет принимает меры по ее розыску. Грузополучатель принимает Продукцию от перевозчика и осуществляет за свой счет ее разгрузку. ОПЛАТА. Покупатель обязан оплатить поставленную партию Продукции в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных п. 4.3. Договора поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Источник бесперебойного питания СИПБ6КД.9-11 ДЕШК.435341.009 Online двойного пребразования 220В PF=0.9"

    Кол-во: 1.000

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