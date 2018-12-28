Условия договора

Условия оплаты и доставки

ДОСТАВКА. - Поставщик обязан за свой счет обеспечить доставку Продукции до грузополучателя. - Продукция доставляется железнодорожным транспортом, водным, автомобильным транспортом, либо иным видом транспорта по согласованию Сторон. По поручению Поставщика отгрузка Продукции может осуществляться третьими лицами, являющимися грузоотправителями, при этом ответственность за действия таких третьих лиц несет Поставщик. Поставщик обязан за свой счет обеспечить погрузку Продукции в транспортное средство для доставки грузополучателю. Отгрузка Продукции должна производиться из пунктов отгрузки, расположенных на территории Российской Федерации. В случае неприбытия Продукции в пункт назначения в течение 20 (двадцати) дней с момента уведомления об отгрузке, Поставщик за свой счет принимает меры по ее розыску. Грузополучатель принимает Продукцию от перевозчика и осуществляет за свой счет ее разгрузку. ОПЛАТА. Покупатель обязан оплатить поставленную партию Продукции в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных п. 4.3. Договора поставки.