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Наименование закупки
Поставка источника бесперебойного питания и батарейного блока для объекта "КС "Новосиндорская" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.12.2018 17:25
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Контактный телефон
+7 495 631-57-82
Факс
Адрес электронной почты
iatrofimov@komplekt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трофимов Иван Александрович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка источника бесперебойного питания и батарейного блока для объекта "КС "Новосиндорская" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.12.2018 09:00 GMT +328.12.2018 09:0028.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80899Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка источника бесперебойного питания и батарейного блока для объекта "КС "Новосиндорская" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"
Начальная цена
158 923,73
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, 169304, РФ, Республика Коми, г. Ухта, ул. Станционная, дом 8 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
ДОСТАВКА. - Поставщик обязан за свой счет обеспечить доставку Продукции до грузополучателя. - Продукция доставляется железнодорожным транспортом, водным, автомобильным транспортом, либо иным видом транспорта по согласованию Сторон. По поручению Поставщика отгрузка Продукции может осуществляться третьими лицами, являющимися грузоотправителями, при этом ответственность за действия таких третьих лиц несет Поставщик. Поставщик обязан за свой счет обеспечить погрузку Продукции в транспортное средство для доставки грузополучателю. Отгрузка Продукции должна производиться из пунктов отгрузки, расположенных на территории Российской Федерации. В случае неприбытия Продукции в пункт назначения в течение 20 (двадцати) дней с момента уведомления об отгрузке, Поставщик за свой счет принимает меры по ее розыску. Грузополучатель принимает Продукцию от перевозчика и осуществляет за свой счет ее разгрузку. ОПЛАТА. Покупатель обязан оплатить поставленную партию Продукции в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных п. 4.3. Договора поставки.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Кол-во: 1.000