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    Главная / Торги / Услуги по дезинсекции и дератизации

    Услуги по дезинсекции и дератизации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2018 00:0028.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80892Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80892

    Наименование закупки

    Услуги по дезинсекции и дератизации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.12.2018 16:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НСТ

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Контактный телефон

    +7 831 433-77-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    pk244@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Услуги по дезинсекции и дератизации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2018 00:00 GMT +328.12.2018 00:0028.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80892Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по дезинсекции и дератизации

    Начальная цена

    40 903,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 1БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Ежемесячное оказание услуг с января по декабрь 2019 г. Оплата ежемесячно в течение 10 дней с даты подписания акта.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ НСТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НСТ

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение дезинсекции (обработка от насекомых)"

    Кол-во: 1221.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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