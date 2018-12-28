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Наименование закупки
Ремонт приборов учета Техническое обслуживание оборудования узла учёта тепловой энергии
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.12.2018 15:49
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1
Контактный телефон
+7 831 241-07-81
Факс
+7 831 249-77-99
Адрес электронной почты
info@ngknn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт приборов учета Техническое обслуживание оборудования узла учёта тепловой энергии
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.12.2018 01:00 GMT +328.12.2018 01:0028.12.2018 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80889Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт приборов учета Техническое обслуживание оборудования узла учёта тепловой энергии
Начальная цена
40 950,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, ул. Гордеевская, д.5; Московское шоссе, д.1, Витебская, д.41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Авансирование не предусмотрено
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ НГК
Все закупки и тендеры ГБПОУ НГК
Адрес местонахождения
603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1,
603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1
Кол-во: 21.000