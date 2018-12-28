Поставка кислорода для нужд филиалов ООО "Газпром добыча Краснодар"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата по настоящему договору за отгруженный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или иными формами расчетов, предусмотренными действующим законодательством РФ, по письменному согласованию сторон, в течение 30 ( 60 если поставщик не относится к СМСП) календарных дней со дня подписания первичных документов (товарной накладной или универсального передаточного документа).Ежемесячная длящаяся поставка в течении 2019 года согласуемыми объёмами. Стоимость доставки включена в общую стоимость.