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Наименование закупки
Техническое обслуживание пожарной сигнализации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.12.2018 15:06
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12
Контактный телефон
+7 831 433-77-90
Факс
Адрес электронной почты
pk244@list.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание пожарной сигнализации
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.12.2018 00:00 GMT +328.12.2018 00:0028.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80877Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание пожарной сигнализации
Начальная цена
185 720,25
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Объекты: учебный корпус № 1- г. Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 12, учебный корпус № 2 – г. Н.Новгород, ул. Рубо, д. 5 А, общежитие – г. Н.Новгород, ул. Бекетова, д. 1 Б Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с проектом договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ НСТ
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Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12
Кол-во: 1.000