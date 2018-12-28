www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
техническое обслуживание средств автоматического контроля и учета тепловой энергии
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.12.2018 15:02
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 495 355-90-50
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
zemcova@oeg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горобцова Диана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание средств автоматического контроля и учета тепловой энергии
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.12.2018 00:00 GMT +328.12.2018 00:0028.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80871Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание средств автоматического контроля и учета тепловой энергии
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г Москва ул. луганская 11Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
1. Предмет договора 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по поручению Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить работы по техническому обслуживанию средств автоматического контроля и учета тепловой энергии. 1.2. Техническое обслуживание приборов узла учета тепла включает в себя: 1.2.1. регулярный, не реже двух раз в месяц, профилактический осмотр; 1.2.2. регулировку и чистку отдельных элементов и узлов; 1.2.3. проверку правильности работы приборов; 1.2.4. один раз в месяц по согласованию с Заказчиком снятие показаний приборов; 1.2.5. замена отдельных деталей и узлов; 1.2.6. осуществление своевременной госповерки коммерческих приборов 1.3. На техническое обслуживание принимаются исправные и находящиеся в эксплуатации приборы автоматического контроля и учета тепловой энергии. 1.4. Аппаратура, требующая ремонта в условиях стационара, направляется в цех Подрядчика и оплачивается Заказчиком отдельно. 1.5. Техническое обслуживание и ремонт изделий производится в соответствии с техническими требованиями заводов-изготовителей. 2. Цена договора 2.1. Цена договора составляет 120 000, 00 руб. (сто двадцать тысяч рублей 00 коп.), в том числе НДС (20 %) - 20 000, 00 руб. 2.2. Стоимость выполненных работ ежемесячно составляет 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч рублей 00 коп.), в том числе НДС 20% - 1 666, 67 руб. 2.3. Цена договора включает в себя стоимость работы по техническому обслуживанию согласно п.п. 1.2.1. 1.2.4. Работы по п.п. 1.2.5. и 1.2.6. в цену договора не входят и оплачиваются отдельно. 3. Условия платежа 3.1. Оплата по настоящему договору производится ежемесячно до 15 числа текущего месяца. 3.2. Оплата Заказчиком осуществляется по счетам, выставляемым Подрядчиком. 4. Срок действия договора 4.1 Срок действия договора с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 5. Обязательства сторон 5.1. Подрядчик обязан: 5.1.1. выполнять все работы в объеме, указанном в договоре; 5.2. Заказчик обязан: 5.2.1. оплачивать работу Подрядчика в сроки, указанные в договоре.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 12.000