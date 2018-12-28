техническое обслуживание средств автоматического контроля и учета тепловой энергии

Условия договора

Условия оплаты и доставки

1. Предмет договора 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по поручению Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить работы по техническому обслуживанию средств автоматического контроля и учета тепловой энергии. 1.2. Техническое обслуживание приборов узла учета тепла включает в себя: 1.2.1. регулярный, не реже двух раз в месяц, профилактический осмотр; 1.2.2. регулировку и чистку отдельных элементов и узлов; 1.2.3. проверку правильности работы приборов; 1.2.4. один раз в месяц по согласованию с Заказчиком снятие показаний приборов; 1.2.5. замена отдельных деталей и узлов; 1.2.6. осуществление своевременной госповерки коммерческих приборов 1.3. На техническое обслуживание принимаются исправные и находящиеся в эксплуатации приборы автоматического контроля и учета тепловой энергии. 1.4. Аппаратура, требующая ремонта в условиях стационара, направляется в цех Подрядчика и оплачивается Заказчиком отдельно. 1.5. Техническое обслуживание и ремонт изделий производится в соответствии с техническими требованиями заводов-изготовителей. 2. Цена договора 2.1. Цена договора составляет 120 000, 00 руб. (сто двадцать тысяч рублей 00 коп.), в том числе НДС (20 %) - 20 000, 00 руб. 2.2. Стоимость выполненных работ ежемесячно составляет 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч рублей 00 коп.), в том числе НДС 20% - 1 666, 67 руб. 2.3. Цена договора включает в себя стоимость работы по техническому обслуживанию согласно п.п. 1.2.1.  1.2.4. Работы по п.п. 1.2.5. и 1.2.6. в цену договора не входят и оплачиваются отдельно. 3. Условия платежа 3.1. Оплата по настоящему договору производится ежемесячно до 15 числа текущего месяца. 3.2. Оплата Заказчиком осуществляется по счетам, выставляемым Подрядчиком. 4. Срок действия договора 4.1 Срок действия договора с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 5. Обязательства сторон 5.1. Подрядчик обязан: 5.1.1. выполнять все работы в объеме, указанном в договоре; 5.2. Заказчик обязан: 5.2.1. оплачивать работу Подрядчика в сроки, указанные в договоре.