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    Главная / Торги / 147-18 Топчев фильтр

    147-18 Топчев фильтр

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2018 01:0028.12.2018 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80858Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80858

    Наименование закупки

    147-18 Топчев фильтр

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.12.2018 13:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    147-18 Топчев фильтр

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2018 01:00 GMT +328.12.2018 01:0028.12.2018 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80858Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    147-18 Топчев фильтр

    Начальная цена

    5 330,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мурманская область, Инд 183025 г. Мурманск ул. Траловая 2 тел 89113057685, 89212751463 89110614432Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата, доставка до адреса. В счёте на оплату обязательно указывается адрес и срок поставки. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ согласование форм, сертификатов, паспортов на поставляемую продукцию. Предоставление до отправки продукции НА ПРОВЕРКУ копий отгрузочных документов (по форме универсального передаточного документа) Согласование даты отгрузки и адрес доставки снабжения, маркировка груза согласно наименования заказа.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр для воды BWT Protector Mini ХВ 1" прямая промывка"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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