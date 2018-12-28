Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 142-18 Топчев телефоны

    142-18 Топчев телефоны

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2018 01:0028.12.2018 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80845Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80845

    Наименование закупки

    142-18 Топчев телефоны

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.12.2018 13:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    телефоны

    Список лотов

    Лот

    142-18 Топчев телефоны

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2018 01:00 GMT +328.12.2018 01:0028.12.2018 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80845Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    142-18 Топчев телефоны

    Начальная цена

    332 916,68

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мурманская область, Инд 183025 г. Мурманск ул. Траловая 2 тел 89113057685, 89212751463 89110614432Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата, доставка до адреса. В счёте на оплату обязательно указывается адрес и срок поставки. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ согласование форм, сертификатов, паспортов на поставляемую продукцию. Предоставление до отправки продукции НА ПРОВЕРКУ копий отгрузочных документов (по форме универсального передаточного документа) Согласование даты отгрузки и адрес доставки снабжения, маркировка груза согласно наименования заказа.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Телефон цифровой Alcatel 4019 кнопочный"

    Кол-во: 4.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром комплектация"
    Ценовой запрос № 265537
    Поставка источников бесперебойного питания и телефонных аппаратов на объект "Газопровод-отвод Галич-Мантурово-Шарья Костромской области" для нужд ООО "Газпром инвест"
    Поставка источников бесперебойного питания и телефонных аппаратов на объект "Газопровод-отвод...
    265537
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    52 732
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Ценовой запрос № 77828
    Поставка аппаратов телефонных для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Поставка аппаратов телефонных для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    77828
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
    Ценовой запрос № 78215
    Поставка радиостанций и комплектующих к ним для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"
    Поставка радиостанций и комплектующих к ним для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"
    78215
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 20:00(GMT+03:00)
    411 241
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Ценовой запрос № 78796
    Поставка товаров
    Поставка товаров
    78796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    13 554
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Ценовой запрос № 84927
    Поставка телефонов
    Поставка телефонов
    84927
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    1 583
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО Газпром центрремонт
    Ценовой запрос № 85032
    Поставка аппарата телефонного для выполнения работ по капитальному строительству и реконструкции на объектах, входящих в состав стройки "Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ", код стройки 056-2001102.
    Поставка аппарата телефонного для выполнения работ по капитальному строительству и...
    85032
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    99 792
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить