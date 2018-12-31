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Наименование закупки
Поставка песка кварцевого для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.12.2018 09:18
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-84
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kom@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колобанова Ольга Михайловна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка песка кварцевого для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.12.2018 00:00 GMT +331.12.2018 00:0031.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80834Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка песка кварцевого для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс"
Начальная цена
297 250,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, Поставка Товара осуществляется самовывозом со склада Поставщика, расположенного по адресу: (указывается фактический адрес склада, расположенного на расстоянии не более 60 км от склада филиала) и устанавливается своими силами и за свой счет. *Поставка Товара осуществляется партиями по Заявкам, которые Покупатель обязан направить Поставщику в письменной форме не позднее, чем за 5 (Десять) календарных дней до даты отгрузки. (Согласно договора)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Плата за поставленные товары производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору, после передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12 (утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132), при наличии выставленной Поставщиком счет-фактуры/счета, составленного в соответствии с порядком, установленным пунктами 5 и 6 статьи 169 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.11 № 1137, с действующими изменениями и дополнениями, и другими, регулирующими порядок выставления счетов-фактур нормативными актами Российской Федерации, действующими на момент выставления счета-фактуры. Поставка Товара осуществляется самовывозом со склада Поставщика, расположенного по адресу: (указывается фактический адрес склада, расположенного на расстоянии не более 60 км от склада филиала) и устанавливается своими силами и за свой счет. *Поставка Товара осуществляется партиями по Заявкам, которые Покупатель обязан направить Поставщику в письменной форме не позднее, чем за 5 (Десять) календарных дней до даты отгрузки. (Согласно договора)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 41.000