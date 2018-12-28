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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Оказание услуг по проведению исследований методом ПЦР диагностики
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.12.2018 11:35
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607061, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2,
Почтовый адрес
607060, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2
Контактный телефон
+7 83177 3-00-56
Факс
+7 83177 3-19-03
Адрес электронной почты
crbvyksazakaz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Куркович Регина Игоревна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению исследований методом ПЦР диагностики
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.12.2018 08:00 GMT +328.12.2018 08:0028.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80828Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению исследований методом ПЦР диагностики
Начальная цена
49 950,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Красные зори, зд. 16/2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Аванс не предусмотрен, оплата в течение 30 дней с момента выставления счета
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "ВЫКСУНСКАЯ ЦРБ"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ВЫКСУНСКАЯ ЦРБ"
Адрес местонахождения
607061, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2,
607060, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2
Кол-во: 27.000