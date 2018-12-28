Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставщик обязуется поставить товар в течение 3 (трех) календарных дней с правом досрочной поставки с момента подписания договора. Датой поставки (приемки, передачи) партии товара считается дата подписания Покупателем товарной накладной (торг-12). Оплата Товара осуществляется в рублях на расчетный счет Поставщика на основании выставленного счета в следующем порядке: 100 % факту поставки течение 70 (семидесяти) банковских дней с момента приемки Товара Покупателем с подписанием товарной накладной (торг-12) или УПД. В случае просрочки поставки товара, 0,5% за день просрочки от не поставленного товара штраф.