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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
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Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.12.2018 10:55
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350072, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 59, ОФИС 2
Почтовый адрес
350010, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ЗИПОВСКАЯ, ДОМ 5/2, ЛИТЕР ПОД/А, ПОМЕЩЕНИЕ 43
Контактный телефон
+7 918 115-54-28
Факс
--
Адрес электронной почты
zeler.tender@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сердюк Нина Валентиновна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
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Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.12.2018 00:00 GMT +328.12.2018 00:0028.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80813Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
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Начальная цена
10 884,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, пгт АфипскийРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставщик обязуется поставить товар в течение 3 (трех) календарных дней с правом досрочной поставки с момента подписания договора. Датой поставки (приемки, передачи) партии товара считается дата подписания Покупателем товарной накладной (торг-12). Оплата Товара осуществляется в рублях на расчетный счет Поставщика на основании выставленного счета в следующем порядке: 100 % факту поставки течение 70 (семидесяти) банковских дней с момента приемки Товара Покупателем с подписанием товарной накладной (торг-12) или УПД. В случае просрочки поставки товара, 0,5% за день просрочки от не поставленного товара штраф.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
350072, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 59, ОФИС 2
350010, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ЗИПОВСКАЯ, ДОМ 5/2, ЛИТЕР ПОД/А, ПОМЕЩЕНИЕ 43
Кол-во: 10.000