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    Главная / Торги / Покупка автошин для нужд Уфимского УООП ООО "Газпром питание"

    Покупка автошин для нужд Уфимского УООП ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.02.2019 13:3005.02.2019 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80803Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80803

    Наименование закупки

    Покупка автошин для нужд Уфимского УООП ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.01.2019 16:57

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Проект_Договора.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    питание

    Список лотов

    Лот

    Покупка автошин для нужд Уфимского УООП ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.02.2019 13:30 GMT +305.02.2019 13:3005.02.2019 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80803Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка автошин для нужд Уфимского УООП ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    158 423,68

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450099, г. Уфа, ул. Сипайловская, д.11 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Порядок расчетов: Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений (п. 3.10.) на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 14 (четырнадцать) рабочих дней со дня приемки Грузополучателем товара. Доставка товара осуществляется Поставщиком в согласованные обеими Сторонами сроки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шина грузовая Amtel Cargo AS К-156 185/75R16C 104 N зимняя"

    Кол-во: 12.000

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