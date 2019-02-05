Покупка автошин для нужд Уфимского УООП ООО "Газпром питание"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Порядок расчетов: Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений (п. 3.10.) на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 14 (четырнадцать) рабочих дней со дня приемки Грузополучателем товара. Доставка товара осуществляется Поставщиком в согласованные обеими Сторонами сроки