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Наименование закупки
Покупка автошин для нужд Уфимского УООП ООО "Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
31.01.2019 16:57
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-20-37
Факс
Адрес электронной почты
A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чистикова Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Покупка автошин для нужд Уфимского УООП ООО "Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.02.2019 13:30 GMT +305.02.2019 13:3005.02.2019 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80803Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка автошин для нужд Уфимского УООП ООО "Газпром питание"
Начальная цена
158 423,68
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Башкортостан Республика, Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450099, г. Уфа, ул. Сипайловская, д.11 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Порядок расчетов: Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений (п. 3.10.) на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 14 (четырнадцать) рабочих дней со дня приемки Грузополучателем товара. Доставка товара осуществляется Поставщиком в согласованные обеими Сторонами сроки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 12.000