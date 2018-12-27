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    Главная / Торги / Cопровождения экземпляров систем КонсультантПлюс

    Cопровождения экземпляров систем КонсультантПлюс

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2018 11:0027.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80773Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80773

    Наименование закупки

    Cопровождения экземпляров систем КонсультантПлюс

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.12.2018 17:50

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-90-50

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Cопровождения экземпляров систем КонсультантПлюс

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.12.2018 11:00 GMT +327.12.2018 11:0027.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80773Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Cопровождения экземпляров систем КонсультантПлюс

    Начальная цена

    22 814,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва ул. Луганская д.11Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Ежемесячное сопровождение экземпляров СПС КонсультантПлюс

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "База данных информационная сетевая однопользовательская СПС КонсультантЮрист: Версия Проф ЮВП"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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