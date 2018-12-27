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    Главная / Торги / Поставка паронитов для ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Поставка паронитов для ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2018 00:0027.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80766Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80766

    Наименование закупки

    Поставка паронитов для ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.12.2018 16:11

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Газпром добыча Краснодар
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Юридический адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Почтовый адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Контактный телефон

    +7 861 200-49-00 доб. 33471

    Факс

    +7 861 213-10-97

    Адрес электронной почты

    o.safonova@kuban.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонова Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край, Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка паронитов для ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.12.2018 00:00 GMT +327.12.2018 00:0027.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80766Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка паронитов для ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Начальная цена

    583 231,55

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край,Республика Коми, 1) Краснодарский край, ст.Каневская, ул.Горького,262/1. 2) Республика Коми, г.Сосногорск, ул.Энергетиков,16. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за отгруженный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 ( 30 в случае Поставщика, являющегося СМСП) календарных дней с момента подписания первичных документов (товарной накладной или универсального передаточного документа).Стоимость доставки включена в общую стоимость.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Паронит ПМБ 3х1750х1750ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 250.000

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