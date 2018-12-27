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Наименование закупки
Поставка запасных частей для автомобилей группы VAG и марки Ford, УАЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
24.12.2018 15:39
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А
Почтовый адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А
Контактный телефон
+7 812 641-27-00
Факс
+7 812 641-27-05
Адрес электронной почты
a.meleshkin@ap.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Свистушкин Алексей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для автомобилей группы VAG и марки Ford, УАЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.12.2018 10:00 GMT +327.12.2018 10:0027.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80761Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для автомобилей группы VAG и марки Ford, УАЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, г. Санкт – Петербург, Пулковское шоссе, д.36, корп. 2, лит. АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей Товарной накладной согласно выставленного Поставщиком счета. Поставка Товара выполняется партиями, по адресам в соответствии со Спецификацией, в течение __5__ (___пяти___) рабочих дней от даты подписания Договора. Остальные требования см. проект договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А
Наименование заказчика
Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А
Кол-во: 1.000