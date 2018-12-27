Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / запчасти 223 ФЗ

    запчасти 223 ФЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2018 08:0027.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80759Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80759

    Наименование закупки

    запчасти 223 ФЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.12.2018 15:31

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРЗАМАССКИЙ КОММЕРЧЕСКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Юридический адрес

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Почтовый адрес

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Контактный телефон

    +7 83147 7-37-22

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    aktt@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коннов Петр Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запчасти 223 ФЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.12.2018 08:00 GMT +327.12.2018 08:0027.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80759Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти 223 ФЗ

    Начальная цена

    51 875,15

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка единоразовая, стоимость доставки входит в стоимость товара. оплата в течение 10 рабочих дней с момента поставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ АКТТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Адрес местонахождения

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Болт М6х30"

    Кол-во: 6.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпромтранс"
    Ценовой запрос № 262811
    Поставка расходных материалов для содержания пункта внутренней обмывки вагонов-цистерн для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"
    Поставка расходных материалов для содержания пункта внутренней обмывки вагонов-цистерн для...
    262811
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 05:30(GMT+03:00)
    1 196 274
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    ООО "Газпром энерго"
    Ценовой запрос № 263562
    Поставка материально-технических ресурсов для нужд Северного филиала ООО "Газпром энерго" (АВР)
    Поставка материально-технических ресурсов для нужд Северного филиала ООО "Газпром энерго" ...
    263562
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Ценовой запрос № 264228
    Поставка крепежных изделий
    Поставка крепежных изделий
    264228
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Ценовой запрос № 77979
    Крепежный и расходный материал для ТО ВС SSJ-100
    Крепежный и расходный материал для ТО ВС SSJ-100
    77979
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 12:00(GMT+03:00)
    491 067
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Ценовой запрос № 79784
    Поставка крепежных изделий.
    Поставка крепежных изделий.
    79784
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    172 195
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром НГХК"
    Ценовой запрос № 83755
    Поставка метизов
    Поставка метизов
    83755
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2019 07:00(GMT+03:00)
    403 113
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Филиал "Ухтинский"
    Ценовой запрос № 84931
    поставка комплектующих КР ТДА
    поставка комплектующих КР ТДА
    84931
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2019 01:00(GMT+03:00)
    185 554
    Лоты:
    1
    Регион:
    Коми Республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить