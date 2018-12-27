www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Бумага А4
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
24.12.2018 14:19
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 65
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 65
Контактный телефон
+7 495 355-98-00
Факс
+7 495 355-98-40
Адрес электронной почты
gaznadzor@gaznadzor.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лукъянчиков Михаил Иванович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Бумага А4
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.12.2018 10:00 GMT +327.12.2018 10:0027.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80743Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бумага А4
Начальная цена
124 442,60
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, Москва, ул.Новочерёмушкинская,дом 65Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата после поставки товара на основании выставленного счета в течении 30 дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром газнадзор"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром газнадзор"
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 65
Кол-во: 683.000