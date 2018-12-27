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    Главная / Торги / Бумага А4

    Бумага А4

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2018 10:0027.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80743Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80743

    Наименование закупки

    Бумага А4

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.12.2018 14:19

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газнадзор"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газнадзор"

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 65

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 65

    Контактный телефон

    +7 495 355-98-00

    Факс

    +7 495 355-98-40

    Адрес электронной почты

    gaznadzor@gaznadzor.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукъянчиков Михаил Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Бумага А4

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.12.2018 10:00 GMT +327.12.2018 10:0027.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80743Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бумага А4

    Начальная цена

    124 442,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Москва, ул.Новочерёмушкинская,дом 65Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата после поставки товара на основании выставленного счета в течении 30 дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром газнадзор"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газнадзор"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага для копировально-множительной техники Снегурочка А4 80Г/М² 0.106ММ 146ПРОЦ 500ЛИСТ"

    Кол-во: 683.000

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