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    Главная / Торги / Выключатель конечный EMD#8422449. Type TUB1S3 ( Черский, 89)

    Выключатель конечный EMD#8422449. Type TUB1S3 ( Черский, 89)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2018 01:0027.12.2018 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80741Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80741

    Наименование закупки

    Выключатель конечный EMD#8422449. Type TUB1S3 ( Черский, 89)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.12.2018 13:54

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Выключатель конечный EMD#8422449. Type TUB1S3 ( Черский, 89)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.12.2018 01:00 GMT +327.12.2018 01:0027.12.2018 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80741Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выключатель конечный EMD#8422449. Type TUB1S3 ( Черский, 89)

    Начальная цена

    25 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект 59Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    предоплата, доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выключатель конечный EMD#8422449. Type TUB1S3"

    Кол-во: 4.000

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