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    Главная / Торги / Услуги информационные с использованием экземпляра системы КонсультантПлюс серии VIP для нужд СУ "Леноргэнергогаз"

    Услуги информационные с использованием экземпляра системы КонсультантПлюс серии VIP для нужд СУ "Леноргэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2018 00:0027.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80734Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80734

    Наименование закупки

    Услуги информационные с использованием экземпляра системы КонсультантПлюс серии VIP для нужд СУ "Леноргэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.12.2018 12:41

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-90-50

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Услуги информационные с использованием экземпляра системы КонсультантПлюс серии VIP для нужд СУ "Леноргэнергогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.12.2018 00:00 GMT +327.12.2018 00:0027.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80734Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги информационные с использованием экземпляра системы КонсультантПлюс серии VIP для нужд СУ "Леноргэнергогаз"

    Начальная цена

    90 579,46

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Санкт-Петербург улица Краснопутиловская дом 70 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    По факту выполненных услуг.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги информационные с использованием экземпляра системы КонсультантПлюс серии VIP"

    Кол-во: 1.000

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