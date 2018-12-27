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    Главная / Торги / Техническое обслуживание видеонаблюдения

    Техническое обслуживание видеонаблюдения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2018 10:0027.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80705Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80705

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание видеонаблюдения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.12.2018 11:43

    Документация процедуры

    Сведения_о_позиции.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗАВОЛЖСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА"
    Все закупки и тендеры ГКУЗ НО "ЗАВОЛЖСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА"

    Юридический адрес

    606520, Российская Федерация, Нижегородская область, Заволжье, Веденеева, 9

    Почтовый адрес

    606520, Российская Федерация, Нижегородская область, Заволжье, Веденеева, 9

    Контактный телефон

    +7 83161 7-44-47

    Факс

    Адрес электронной почты

    ZavolgieDomrebenka@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Техническое обслуживание видеонаблюдения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.12.2018 10:00 GMT +327.12.2018 10:0027.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80705Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание видеонаблюдения

    Начальная цена

    302 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская обл., Городецкий р-он, г.Заволжье, ул.Веденеева д.9Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГКУЗ НО "ЗАВОЛЖСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА"
    Все закупки и тендеры ГКУЗ НО "ЗАВОЛЖСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА"

    Адрес местонахождения

    606520, Российская Федерация, Нижегородская область, Заволжье, Веденеева, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки Техническое обслуживание и ремонт слаботочных систем (видеонаблюдения и технических средств охраны)"

    Кол-во: 12.000

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    Прием заявок:
    31.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    41 214
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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