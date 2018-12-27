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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Техническое обслуживание видеонаблюдения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
24.12.2018 11:43
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606520, Российская Федерация, Нижегородская область, Заволжье, Веденеева, 9
Почтовый адрес
606520, Российская Федерация, Нижегородская область, Заволжье, Веденеева, 9
Контактный телефон
+7 83161 7-44-47
Факс
Адрес электронной почты
ZavolgieDomrebenka@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание видеонаблюдения
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.12.2018 10:00 GMT +327.12.2018 10:0027.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80705Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание видеонаблюдения
Начальная цена
302 400,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская обл., Городецкий р-он, г.Заволжье, ул.Веденеева д.9Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГКУЗ НО "ЗАВОЛЖСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА"
Все закупки и тендеры ГКУЗ НО "ЗАВОЛЖСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА"
Адрес местонахождения
606520, Российская Федерация, Нижегородская область, Заволжье, Веденеева, 9
Кол-во: 12.000