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    Главная / Торги / Право заключения догвора страхования автотранспорта для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Право заключения догвора страхования автотранспорта для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2018 10:0028.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80701Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80701

    Наименование закупки

    Право заключения догвора страхования автотранспорта для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.12.2018 11:01

    Документация процедуры

    Проект_договора.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-68

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    okunkovuv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Окуньков Юрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот

    Право заключения догвора страхования автотранспорта для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2018 10:00 GMT +328.12.2018 10:0028.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80701Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения догвора страхования автотранспорта для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    317 790,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, ул. Большая Подгорная 73Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Страховая премия уплачивается Страховщику в следующем порядке: единовременно безналичным перечислением на расчетный счет Страховщика на 15-ый рабочий день, начиная со дня, следующего за датой подписания Договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование средств транспорта и гражданской ответственности"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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