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    Главная / Торги / Закупка кабеля и комплектующих

    Закупка кабеля и комплектующих

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2018 11:0027.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80697Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80697

    Наименование закупки

    Закупка кабеля и комплектующих

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.12.2018 11:37

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Юридический адрес

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    Почтовый адрес

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Контактный телефон

    +7 495 504-17-78

    Факс

    +7 495 504-29-11

    Адрес электронной почты

    lazutin@gazprom-spacesystems.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазутин Владимир Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область, Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка кабеля и комплектующих

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.12.2018 11:00 GMT +327.12.2018 11:0027.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80697Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка кабеля и комплектующих

    Начальная цена

    118 977,86

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область,Москва, Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Московская, д.77БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель оплачивает Поставщику 100% цены Товара в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта приемки Товара по качеству.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Адрес местонахождения

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Патч-корд 4х2х0.57 LSZH UTP cat.6 10М"

    Кол-во: 8.000

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