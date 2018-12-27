Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Техническое обслуживнаие и ремонт автоматизированного теплового пункта (АТП)

    Техническое обслуживнаие и ремонт автоматизированного теплового пункта (АТП)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2018 08:0027.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80691Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80691

    Наименование закупки

    Техническое обслуживнаие и ремонт автоматизированного теплового пункта (АТП)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.12.2018 10:13

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НГК

    Юридический адрес

    603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 831 241-07-81

    Факс

    +7 831 249-77-99

    Адрес электронной почты

    info@ngknn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Техническое обслуживнаие и ремонт автоматизированного теплового пункта (АТП)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.12.2018 08:00 GMT +327.12.2018 08:0027.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80691Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживнаие и ремонт автоматизированного теплового пункта (АТП)

    Начальная цена

    73 200,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Авансирование не предусмотрено. Оплата по факту оказания услуг в течении 15 календарных дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ НГК
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НГК

    Адрес местонахождения

    603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1,

    603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автоматизированного теплового пункта (АТП)"

    Кол-во: 12.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГБПОУ НГК
    Ценовой запрос № 80694
    Техническое обслуживание и ремонт автоматизированного теплового пункта (АТП)
    Техническое обслуживание и ремонт автоматизированного теплового пункта (АТП)
    80694
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    878 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБПОУ НГК
    Ценовой запрос № 80698
    Техническое обслуживание и ремонт автоматизированного теплового пункта (АТП)
    Техническое обслуживание и ремонт автоматизированного теплового пункта (АТП)
    80698
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    73 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить