Условия договора

Условия оплаты и доставки

Предоплата, доставка до адреса. В счёте на оплату обязательно указывается адрес и срок поставки. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ согласование форм, сертификатов, паспортов на поставляемую продукцию. Предоставление до отправки продукции НА ПРОВЕРКУ копий отгрузочных документов (по форме универсального передаточного документа) Согласование даты отгрузки и адрес доставки снабжения, маркировка груза согласно наименования заказа.