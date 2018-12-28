Условия договора

Условия оплаты и доставки

доставка товара осуществляется с 14.01.2018г. по 31.05.2018г. по предварительной заявке по наименованию и количеству товара ,оплата по факту поставки в течение 5 рабочих дней, доставка входит в стоимость товара