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    Главная / Торги / Поставка электродов сварочных ОК 74.70 4мм

    Поставка электродов сварочных ОК 74.70 4мм

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2018 08:0027.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80676Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80676

    Наименование закупки

    Поставка электродов сварочных ОК 74.70 4мм

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.12.2018 08:49

    Документация процедуры

    Проект_договора_108.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Юридический адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Почтовый адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Контактный телефон

    +7 8442 96-02-43

    Факс

    +7 8442 96-02-43

    Адрес электронной почты

    t.balashova@vlg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балашова Татьяна Геннадиевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электродов сварочных ОК 74.70 4мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.12.2018 08:00 GMT +327.12.2018 08:0027.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80676Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электродов сварочных ОК 74.70 4мм

    Начальная цена

    799 188,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электрод сварочный ESAB СВЭЛ OK 74.70 4ММ 6.0КГ"

    Кол-во: 1308.000

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