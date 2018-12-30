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    Главная / Торги / Ремонт ООО "Газпром трансгаз Томск Камаз 038,ООО "РариТЭК Авто Групп"

    Ремонт ООО "Газпром трансгаз Томск Камаз 038,ООО "РариТЭК Авто Групп"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2018 04:0030.12.2018 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80667Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80667

    Наименование закупки

    Ремонт ООО "Газпром трансгаз Томск Камаз 038,ООО "РариТЭК Авто Групп"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.12.2018 11:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАРИТЭК АВТО ГРУПП"
    Все закупки и тендеры ООО "РАРИТЭК АВТО ГРУПП"

    Юридический адрес

    678960, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г НЕРЮНГРИ, УЛ СЕВЕРНАЯ, 13

    Почтовый адрес

    678960, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г НЕРЮНГРИ, УЛ СЕВЕРНАЯ, 13

    Контактный телефон

    +7 8552 77-89-53

    Факс

    +7 8552 77-89-56

    Адрес электронной почты

    raritek-avto@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шарафиев Айрат Фанисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Ремонт ООО "Газпром трансгаз Томск Камаз 038,ООО "РариТЭК Авто Групп"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.12.2018 04:00 GMT +330.12.2018 04:0030.12.2018 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80667Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт ООО "Газпром трансгаз Томск Камаз 038,ООО "РариТЭК Авто Групп"

    Начальная цена

    44 794,92

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, г.Нерюнгри,ул.Северная,13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% оплата по факту получения в течении3-5 дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "РАРИТЭК АВТО ГРУПП"
    Все закупки и тендеры ООО "РАРИТЭК АВТО ГРУПП"

    Адрес местонахождения

    678960, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г НЕРЮНГРИ, УЛ СЕВЕРНАЯ, 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремкомплект подкачки; Применяемость: камаз; Описание: Манжета системной подкачки; Артикул: 620-3124025"

    Кол-во: 12.000

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