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Наименование закупки
Поставка запасных частей и расходных материалов к установкам возбуждения сейсмических сигналов для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.12.2018 17:14
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 719-54-33
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
y.ushakov@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ушаков Юрий Александрович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей и расходных материалов к установкам возбуждения сейсмических сигналов для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.12.2018 12:00 GMT +326.12.2018 12:0026.12.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80645Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей и расходных материалов к установкам возбуждения сейсмических сигналов для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"
Начальная цена
318 276,55
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Костромская область, Самовывоз со склада Поставщика, расположенного в г. МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка в течение 30 дней с даты заключения договора. Оплата в срок не более 30 (Тридцати) календарных дней после передачи товара согласно этой спецификации и подписанным сторонами соответствующим ПУД на основании счета, предоставленного Поставщиком Покупателю. (в случае заключения договора с субъектами малого и среднего предпринимательства) - в течение 90 (Девяноста) календарных дней после передачи товара согласно этой спецификации и подписанным сторонами соответствующим ПУД на основании счета, предоставленного Поставщиком Покупателю. Покупатель вправе в одностороннем порядке изменить сроки оплаты поставленного товара в сторону увеличения. При этом Покупатель обязан направить Поставщику письменное уведомление, в котором указывает новые сроки оплаты товара, полученного согласно спецификации. Данное уведомление является неотъемлемой частью Договора. Поставка до склада Заказчика силами и за счет средств Поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Кол-во: 5.000