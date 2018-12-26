Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится Покупателем в течение 14 (четырнадцати) календарных дней за фактически поставленную Продукцию на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 с отметкой Покупателя о приемке Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 1.3. Сроки поставки: в течение 3 (трех) календарных дней, с момента направления письменной заявки Покупателем в адрес Поставщика по средствам факсимильной связи, либо по электронной почте в сети Интернет на каждую партию. Время поставки товара осуществляется с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут на склад Покупателя