Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка табачной продукции для ООО "Молния Ямал"

    Поставка табачной продукции для ООО "Молния Ямал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.12.2018 09:0026.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80621Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80621

    Наименование закупки

    Поставка табачной продукции для ООО "Молния Ямал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.12.2018 14:10

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Приложение_№1_Спецификация_(1).xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Юридический адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Почтовый адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Контактный телефон

    +7 86167 9-70-58

    Факс

    +7 86167 9-70-97

    Адрес электронной почты

    molniazakupki2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дубоносов Юрий Афанасьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка табачной продукции для ООО "Молния Ямал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.12.2018 09:00 GMT +326.12.2018 09:0026.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80621Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка табачной продукции для ООО "Молния Ямал"

    Начальная цена

    439 878,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Небуг ООО "Молния Ямал"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Покупателем в течение 14 (четырнадцати) календарных дней за фактически поставленную Продукцию на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 с отметкой Покупателя о приемке Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 1.3. Сроки поставки: в течение 3 (трех) календарных дней, с момента направления письменной заявки Покупателем в адрес Поставщика по средствам факсимильной связи, либо по электронной почте в сети Интернет на каждую партию. Время поставки товара осуществляется с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут на склад Покупателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сигареты с фильтром Senator Grand Virginia льняная сигаретная бумага 83ММ 20ШТ/ПАЧ премиальный металлический портсигар ЗАО "Донской табак""

    Кол-во: 1040.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики
    Позвонить