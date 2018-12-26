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Наименование закупки
Поставка табачной продукции для ООО "Молния Ямал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.12.2018 14:10
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет
Почтовый адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет
Контактный телефон
+7 86167 9-70-58
Факс
+7 86167 9-70-97
Адрес электронной почты
molniazakupki2014@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дубоносов Юрий Афанасьевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка табачной продукции для ООО "Молния Ямал"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.12.2018 09:00 GMT +326.12.2018 09:0026.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80621Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка табачной продукции для ООО "Молния Ямал"
Начальная цена
439 878,40
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Небуг ООО "Молния Ямал"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится Покупателем в течение 14 (четырнадцати) календарных дней за фактически поставленную Продукцию на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 с отметкой Покупателя о приемке Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 1.3. Сроки поставки: в течение 3 (трех) календарных дней, с момента направления письменной заявки Покупателем в адрес Поставщика по средствам факсимильной связи, либо по электронной почте в сети Интернет на каждую партию. Время поставки товара осуществляется с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут на склад Покупателя
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Молния Ямал"
Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"
Адрес местонахождения
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет
Кол-во: 1040.000