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    Главная / Торги / Техническое обслуживание автоматических систем газового пожаротушения в помещениях архивов и кладовых ценностей Отделения Саратов

    Техническое обслуживание автоматических систем газового пожаротушения в помещениях архивов и кладовых ценностей Отделения Саратов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2018 17:0028.12.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80608Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80608

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание автоматических систем газового пожаротушения в помещениях архивов и кладовых ценностей Отделения Саратов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.12.2018 12:05

    Документация процедуры

    Приложение_2_-_Техническое_задание.docx

    Приложение_1_-_Рекомендуемая_форма_подачи_предложения.docx

    Запрос_информации_в_электронной_форме.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Волго-Вятское ГУ Банка России

    Юридический адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Покровская 26, 1

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Покровская 26, 1

    Контактный телефон

    +7 831 431-98-98

    Факс

    Адрес электронной почты

    22svc_zakupki@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Техническое обслуживание автоматических систем газового пожаротушения в помещениях архивов и кладовых ценностей Отделения Саратов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2018 17:00 GMT +328.12.2018 17:0028.12.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80608Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание автоматических систем газового пожаротушения в помещениях архивов и кладовых ценностей Отделения Саратов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, 2, г. Саратов, ул. Мичурина, 103Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течении 10 рабочих дней после выполнения работ

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Волго-Вятское ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Волго-Вятское ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Покровская 26, 1

    Наименование заказчика

    Волго-Вятское ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Волго-Вятское ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Покровская 26, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание автоматических систем газового пожаротушения в помещениях архивов и кладовых ценностей Отделения Саратов"

    Кол-во: 1.000

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