Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Сидоренко 03-18 п.1-7 и п.9-14

    Сидоренко 03-18 п.1-7 и п.9-14

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.01.2019 01:0009.01.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80585Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80585

    Наименование закупки

    Сидоренко 03-18 п.1-7 и п.9-14

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.12.2018 11:08

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Сидоренко 03-18 п.1-7 и п.9-14

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.01.2019 01:00 GMT +309.01.2019 01:0009.01.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80585Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сидоренко 03-18 п.1-7 и п.9-14

    Начальная цена

    1 132 608,29

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, г. Владивосток ул. Дальзаводская д.2 пирс АСЗ (Амурский судостроительный завод), до борта судна. Контакты капитана для организации пропуска +7-952-229-52-16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата 100%, доставка до адреса. Обязательная проверка отгрузочных документов на поставляемую продукцию ( по форме универсального передаточного документа), согласование даты отгрузки и адрес доставки снабжения, маркировка груза согласно наименования заказа. В счёте обязательно указывается адрес и срок поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Очиститель концентрированный MULTI CLEAN 25ЛИТР 777708"

    Кол-во: 250.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Ценовой запрос № 265660
    Поставка строительных материалов для нужд ООО "Газпром добча Астрахань"
    Поставка строительных материалов для нужд ООО "Газпром добча Астрахань"
    265660
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
    Ценовой запрос № 83287
    Закупка строительных материалов
    Закупка строительных материалов
    83287
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2019 23:00(GMT+03:00)
    437 956
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 83855
    112-18 Стрижов присадки
    112-18 Стрижов присадки
    83855
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2019 01:00(GMT+03:00)
    146 338
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить