Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка товаров бытового назначения для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Поставка товаров бытового назначения для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.12.2018 08:0026.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80583Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80583

    Наименование закупки

    Поставка товаров бытового назначения для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.12.2018 10:45

    Документация процедуры

    ким_договор_бытовые_товары.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Юридический адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Почтовый адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Контактный телефон

    +7 8442 96-02-43

    Факс

    +7 8442 96-02-43

    Адрес электронной почты

    t.balashova@vlg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балашова Татьяна Геннадиевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка товаров бытового назначения для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.12.2018 08:00 GMT +326.12.2018 08:0026.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80583Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров бытового назначения для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Начальная цена

    171 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Соль техническая сорт 2 ТУ 2111-003-0035816-2005"

    Кол-во: 3.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Ценовой запрос № 265734
    Поставка бытовой химии
    Поставка бытовой химии
    265734
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    999 954
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    ООО Газпром ПХГ
    Ценовой запрос № 265824
    Поставка соли технической для нужд филиалов ООО «Газпром ПХГ» по статье ПЭН в адрес филиала "УМТС и К"
    Поставка соли технической для нужд филиалов ООО «Газпром ПХГ» по статье ПЭН в адрес филиала...
    265824
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    520 940
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Ценовой запрос № 265681
    Поставка соли согласно спецификации
    Поставка соли согласно спецификации
    265681
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
    Ценовой запрос № 265651
    Поставка соли для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
    Поставка соли для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
    265651
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Ценовой запрос № 77163
    Поставка соли технической для Астраханского УИРС
    Поставка соли технической для Астраханского УИРС
    77163
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 12:00(GMT+03:00)
    432 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 77475
    Поставка соли для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"
    Поставка соли для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"
    77475
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    14 520
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 79765
    Поставка химических и резинотехнических материалов (УСЛ 116)
    Поставка химических и резинотехнических материалов (УСЛ 116)
    79765
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    494 218
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Ценовой запрос № 80110
    Поставка технической соли
    Поставка технической соли
    80110
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    2 799
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить