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Наименование закупки
Сопровождение справочно-правовой системы Консультант плюс для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.12.2018 18:25
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38
Почтовый адрес
603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38
Контактный телефон
+7 831 292-89-11
Факс
Адрес электронной почты
pni@soc.avto.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сопровождение справочно-правовой системы Консультант плюс для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ".
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.12.2018 08:00 GMT +326.12.2018 08:0026.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80580Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сопровождение справочно-правовой системы Консультант плюс для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ".
Начальная цена
90 687,12
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Космическая, 38Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата договора осуществляется в безналичном порядке с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, аванс не предусмотрен. Безналичный расчет с расчетного счёта Заказчика на расчетный счет Поставщика, аванс не предусмотрен, оплата осуществляется по факту поставки Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня представления документов на оплату выставленных в соответствии с документами о приемке. Основанием для оплаты Товара служит счет, счет-фактура (при наличии) на оплату поставленной партии Товара, выставленный Поставщиком, и накладная, подписанная уполномоченным представителем Заказчика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
Адрес местонахождения
603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38
Кол-во: 6.000