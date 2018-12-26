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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Закупка комплектующих
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.12.2018 09:59
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
Почтовый адрес
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
Контактный телефон
+7 495 504-17-78
Факс
+7 495 504-29-11
Адрес электронной почты
lazutin@gazprom-spacesystems.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лазутин Владимир Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка комплектующих
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.12.2018 08:30 GMT +326.12.2018 08:3026.12.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80576Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка комплектующих
Начальная цена
411 441,35
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, 141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, г. Щелково, ул. Московская, д. 77БРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель оплачивает Поставщику 100% цены Товара в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки Товара по качеству.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Адрес местонахождения
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
Кол-во: 61.000