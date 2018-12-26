Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка труб и соединительных деталей ППУ-ОЦ

    Поставка труб и соединительных деталей ППУ-ОЦ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.12.2018 10:0026.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80564Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80564

    Наименование закупки

    Поставка труб и соединительных деталей ППУ-ОЦ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.12.2018 09:48

    Документация процедуры

    Форма_декларации_СМСП.xls

    Перечень_сведений,_документов_необходимых_для_предоставления_в_ОЭБ__2.doc

    карта_партнера_21.03.2018.pdf

    07.06.2018г___ТИПОВОЙ_МТРДЛЯ_ЭТП_ГПБ.doc

    СПЕЦИФИКАЦИЯ_ДЛЯ_РАБОТЫ_пустая.xls

    КАРТА_ПАРТНЕРА_типовая_форма_11.11.16.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Контактный телефон

    +7 843 272-82-92

    Факс

    Адрес электронной почты

    t-nugumanov@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка труб и соединительных деталей ППУ-ОЦ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.12.2018 10:00 GMT +326.12.2018 10:0026.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80564Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка труб и соединительных деталей ППУ-ОЦ

    Начальная цена

    141 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, РФ, РТ, г.Казань, ул.Сибирский тракт, 2-ой переезд (заезд со стороны ул. 1-ая Вольская), ООО "Газпром трансгаз Казань", склад №3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата согласно п.6.1 договора. Стоимость доставки включена в стоимость МТР, поставка всего объема в кратчайшие сроки силами Поставщика за счет Поставщика на склад Покупателя в г.Казани. РФ, РТ, г.Казань, ул.Сибирский тракт, 2-ой переезд (заезд со стороны ул. 1-ая Вольская), ООО "Газпром трансгаз Казань", склад №3

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Опора под трубопровод неподвижная 32х3.2-255х16-125 ППУ-ОЦ L=1900ММ ст.10 ГОСТ 3262"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 265749
    Поставка выносного заправочного устройства, труб и опор
    Поставка выносного заправочного устройства, труб и опор
    265749
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Ценовой запрос № 75990
    Поставка МТР (Запчасти для перил)
    Поставка МТР (Запчасти для перил)
    75990
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    164 930
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 77259
    Фонари ФОГОР морского исполнения (Черский 93)
    Фонари ФОГОР морского исполнения (Черский 93)
    77259
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 01:00(GMT+03:00)
    17 746
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 77684
    144-18 Топчев фонарь
    144-18 Топчев фонарь
    77684
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 01:00(GMT+03:00)
    6 840
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    ООО "Газпром трансгаз Казань"
    Ценовой запрос № 77885
    Поставка ППУ труб и соединительных деталей
    Поставка ППУ труб и соединительных деталей
    77885
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 10:00(GMT+03:00)
    179 460
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан Республика
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 78184
    Установка откатных автоматических ворот для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ".
    Установка откатных автоматических ворот для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ".
    78184
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    177 795
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ЛОК Витязь
    Ценовой запрос № 78729
    Оборудование для пропускного пункта
    Оборудование для пропускного пункта
    78729
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    102 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Ценовой запрос № 80924
    Поставка металлокаркаса тип Д
    Поставка металлокаркаса тип Д
    80924
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    491 525
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить