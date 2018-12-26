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Наименование закупки
Поставка МФУ Ricoh для нужд ООО "Газпром добыча шельф ЮЖно-Сахалинск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.12.2018 08:42
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
Почтовый адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Контактный телефон
+7 495 817-13-30
Факс
+7 4242 49-72-74
Адрес электронной почты
e_kazakova@shelf-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Глухов Андрей Михайлович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка МФУ Ricoh для нужд ООО "Газпром добыча шельф ЮЖно-Сахалинск"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.12.2018 09:00 GMT +326.12.2018 09:0026.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80557Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка МФУ Ricoh для нужд ООО "Газпром добыча шельф ЮЖно-Сахалинск"
Начальная цена
71 527,14
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата - в течении 20 банковских дней с момента получения счета на оплату; Доставка - в течении 5(пяти) рабочих дней. Стоимость доставки должна быть включена в стоимость МТР.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Кол-во: 6.000