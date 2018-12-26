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    Главная / Торги / Поставка МФУ Ricoh для нужд ООО "Газпром добыча шельф ЮЖно-Сахалинск"

    Поставка МФУ Ricoh для нужд ООО "Газпром добыча шельф ЮЖно-Сахалинск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.12.2018 09:0026.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80557Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80557

    Наименование закупки

    Поставка МФУ Ricoh для нужд ООО "Газпром добыча шельф ЮЖно-Сахалинск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.12.2018 08:42

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Юридический адрес

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    Почтовый адрес

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Контактный телефон

    +7 495 817-13-30

    Факс

    +7 4242 49-72-74

    Адрес электронной почты

    e_kazakova@shelf-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Глухов Андрей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка МФУ Ricoh для нужд ООО "Газпром добыча шельф ЮЖно-Сахалинск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.12.2018 09:00 GMT +326.12.2018 09:0026.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80557Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МФУ Ricoh для нужд ООО "Газпром добыча шельф ЮЖно-Сахалинск"

    Начальная цена

    71 527,14

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата - в течении 20 банковских дней с момента получения счета на оплату; Доставка - в течении 5(пяти) рабочих дней. Стоимость доставки должна быть включена в стоимость МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Адрес местонахождения

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Многофункциональное устройство (МФУ) Ricoh Aficio SP 3600SF"

    Кол-во: 6.000

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