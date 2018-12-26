www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
ТОиТР ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.12.2018 08:30
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Комсомольская, 269, 4
Почтовый адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Комсомольская, 133, оф. 137
Контактный телефон
+7 4242 47-77-99
Факс
Адрес электронной почты
mail@sakhcar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Медзиновский Андрей Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТОиТР ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.12.2018 09:00 GMT +326.12.2018 09:0026.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80546Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТОиТР ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 133, оф. 137Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 30 дней после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ИП МЕДЗИНОВСКИЙ А. В.
Все закупки и тендеры ИП МЕДЗИНОВСКИЙ А. В.
Адрес местонахождения
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Комсомольская, 269, 4
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Комсомольская, 133, оф. 137
Кол-во: 1.000