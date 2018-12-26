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    Главная / Торги / "ТОиТР ООО"Газпром трансгаз Томск" 21.12.2018 КАМАЗ г/н Х426КУ14 ООО "РариТЭК Авто Групп"

    "ТОиТР ООО"Газпром трансгаз Томск" 21.12.2018 КАМАЗ г/н Х426КУ14 ООО "РариТЭК Авто Групп"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.12.2018 18:0026.12.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80526Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80526

    Наименование закупки

    "ТОиТР ООО"Газпром трансгаз Томск" 21.12.2018 КАМАЗ г/н Х426КУ14 ООО "РариТЭК Авто Групп"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.12.2018 04:15

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАРИТЭК АВТО ГРУПП"
    Все закупки и тендеры ООО "РАРИТЭК АВТО ГРУПП"

    Юридический адрес

    678960, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г НЕРЮНГРИ, УЛ СЕВЕРНАЯ, 13

    Почтовый адрес

    678960, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г НЕРЮНГРИ, УЛ СЕВЕРНАЯ, 13

    Контактный телефон

    +7 8552 77-89-53

    Факс

    +7 8552 77-89-56

    Адрес электронной почты

    raritek-avto@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шарафиев Айрат Фанисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    "ТОиТР ООО"Газпром трансгаз Томск" 21.12.2018 КАМАЗ г/н Х426КУ14 ООО "РариТЭК Авто Групп"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.12.2018 18:00 GMT +326.12.2018 18:0026.12.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80526Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    "ТОиТР ООО"Газпром трансгаз Томск" 21.12.2018 КАМАЗ г/н Х426КУ14 ООО "РариТЭК Авто Групп"

    Начальная цена

    12 300,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, г.Нерюнгри, ул. Северная,13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% оплата по факту поступления в течении 3-5 дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "РАРИТЭК АВТО ГРУПП"
    Все закупки и тендеры ООО "РАРИТЭК АВТО ГРУПП"

    Адрес местонахождения

    678960, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г НЕРЮНГРИ, УЛ СЕВЕРНАЯ, 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подшипник ступицы; Применяемость: Камаз; Артикул: 2007118 (32018X)"

    Кол-во: 6.000

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