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Наименование закупки
"ТОиТР ООО"Газпром трансгаз Томск" 21.12.2018 КАМАЗ г/н Х426КУ14 ООО "РариТЭК Авто Групп"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.12.2018 04:15
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г НЕРЮНГРИ, УЛ СЕВЕРНАЯ, 13
Почтовый адрес
678960, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г НЕРЮНГРИ, УЛ СЕВЕРНАЯ, 13
Контактный телефон
+7 8552 77-89-53
Факс
+7 8552 77-89-56
Адрес электронной почты
raritek-avto@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шарафиев Айрат Фанисович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
"ТОиТР ООО"Газпром трансгаз Томск" 21.12.2018 КАМАЗ г/н Х426КУ14 ООО "РариТЭК Авто Групп"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.12.2018 18:00 GMT +326.12.2018 18:0026.12.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80526Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
"ТОиТР ООО"Газпром трансгаз Томск" 21.12.2018 КАМАЗ г/н Х426КУ14 ООО "РариТЭК Авто Групп"
Начальная цена
12 300,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саха /Якутия/ Республика, г.Нерюнгри, ул. Северная,13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% оплата по факту поступления в течении 3-5 дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "РАРИТЭК АВТО ГРУПП"
Все закупки и тендеры ООО "РАРИТЭК АВТО ГРУПП"
Адрес местонахождения
678960, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г НЕРЮНГРИ, УЛ СЕВЕРНАЯ, 13
Кол-во: 6.000